Obbligato a stare chiuso, minimarket riapre: multa di 6.000 euro

La Spezia, 26 giugno 2023 – Un'ordinanza lo obbligava a rimanere chiuso, perché aveva venduto alcol in bottiglie di vetro nonostante il divieto. Era successo a maggio, ma il titolare ha riaperto e così è stato denunciato dalla polizia locale.

Lo scorso mese la sezione di polizia amministrativa della municipale aveva sanzionato l'uomo, del Bangladesh, proprietario di uno dei minimarket etnici nei pressi di piazza Europa. La violazione era stata segnalata dalla locale al competente Ufficio Suap del Comune ed al Prefetto della Spezia, affinché, anche alla luce dei disordini accaduti in quel periodo nelle adiacenze di quel tipo di esercizi di vicinato, venissero adottati, provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione ad esercitare.

Al termine dell’istruttoria è stato così emesso e notificato all’interessato, nonché ad altro titolare di minimarket della zona, provvedimento di sospensione delle attività commerciali che avrebbero dovuto rimanere chiuse per tutto il week-end da venerdì 23 giugno fino alla mezzanotte di domenica 25.

Il Comando quindi nello scorso weekend, ha predisposto controlli mirati per accertare il rispetto delle ordinanze di chiusura e nella sera di sabato, alle 23 circa, è stato accertato che uno dei due minimarket non solo era aperto, ma il titolare è stato nuovamente colto nell’atto di vendere una birra in bottiglia di vetro.

Immediatamente la polizia locale ha effettuato un'ispezione dell’attività commerciale verbalizzando che, a carico del titolare, si sarebbe provveduto ad inoltrare denuncia all’autorità giudiziaria per violazione del provvedimento di chiusura. Il gestore è stato sanzionato per 5.000 euro per aver esercitato in assenza della necessaria autorizzazione, non efficace in quanto sospesa, e dovrà rispondere anche della nuova violazione all’ordinanza del sindaco che vieta la cessione di alcol e bevande in contenitori di vetro dopo le 22, con l’applicazione della sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Anche i verbali di violazione verranno trasmessi dalla polizia locale ai competenti uffici comunali e, per il titolare del minimarket data la recidiva, verrà richiesto il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, con conseguente chiusura definitiva dell’attività commerciale.

“Prosegue con costanza ed efficacia il lavoro della polizia locale – sottolinea l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri – per il rispetto dell'ordinanza emanata dal sindaco per la sicurezza e il decoro della nostra città, e che sta dando significativi risultati”.