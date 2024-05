‘Minerva in fiamme’ di Susanna Raule

Per chi si fosse perso la prima presentazione del nuovo libro di Susanna Raule, ‘Minerva in fiamme’ edito da Mondadori alla libreria Liberi Tutti, ecco un più informale ‘firmacopie’ oggi dalle 17.30 alla libreria Giunti al Punto di corso Cavour. La spezzina Raule esordisce nel Giallo Mondadori con un crimedy perfetto, pieno di suspense e humour, con una protagonista d’eccezione, la psicologa e psicoterapeuta Minerva Blanc, che si ritrova con una paziente morta in un incidente, che a lei sembra tutt’altro che chiaro. Si tratta di Angel, sedicenne in terapia obbligata dopo l’arresto per spaccio. Minerva inizia a indagare quasi per caso, ma a ogni domanda ne saltano fuori altre tre. E non è la sola, perché investigano anche i colleghi con le loro fisime, la tirocinante dagli occhi di foca, la psichiatra dalle eterne salopette e persino la neurologa di Minerva. "Chiacchiereremo se le persone lo vorranno – dichiara Raule – altrimenti... firmetta e via. È venerdì 17 quindi venite con il vostro gatto nero nel trasportino".