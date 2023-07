Minaccia con un coltello in ufficio il direttore dell’Atc Masinelli

L’escalation che ha condotto in pochi giorni a due aggressioni col coltello, una purtroppo mortale, ha rischiato di avere un nuovo caso ieri mattina nella sede Atc in via Leopardi. Se questa volta non è accaduto nulla, il merito è dei carabinieri che sono prontamente intervenuti in forze, con quattro pattuglie, per fermare uno spezzino di 45 anni armato di coltello. Lo aveva puntato nientemeno che al direttore generale Atc Francesco Masinelli (foto), forse senza neppure sapere chi fosse. L’uomo era stato fermato sul bus senza biglietto, assieme a due turiste, dai controllori che gli hanno fatto la multa. Allora è andato alla sede Atc per farsela togliere, prima si è rivolto alla biglietteria dove gli è stato detto che non potevano fare nulla, allora si è diretto negli uffici. Ha trovato una segretaria e ha iniziato a protestare, tanto che il direttore è uscito per vedere quanto stava accadendo. L’uomo allora ha estratto dalla tasca un coltello multiuso ed è scattato l’allarme. I carabinieri intervenuti in forze lo hanno immobilizzato e denunciato.

Massimo Benedetti