Minacce di morte alla compagna Un militare condannato a due anni

Aveva minacciato di morte la compagna alla presenza del figlio in tenera età. "Ti ammazzo, andresti presa a calci in faccia, non ho nulla da perdere, ti levo il bambino, devi fare la peggiore morte possibile, ti taglio a pezzi, ti metto nei sacchi neri e ti faccio sparire". Queste le frasi pronunciate contro la donna, con l’aggiunta di farle il gesto del taglio della gola, distruggendo le suppellettili di casa ad ogni litigio e una volta sfondando il parabrezza della sua auto con un pugno. In talune occasioni le aveva anche stretto le mani attorni al collo, strattonandola. La donna, quarantenne, nel maggio 2021 con l’aiuto del suo avvocato di fiducia Raffaella Nardone aveva trovato il coraggio di raccontare tutto alla polizia ed era scattato subito il divieto di avvicinamento nei confronti del compagno violento. Da quel momento lui si era trasferito a bordo della nave sulla quale era imbarcato.

L’uomo che compirà a breve 40 anni, di cui non riveliamo l’identità a tutela della parti offese e in particolare del figlio che porta lo stesso cognome, ha scelto di essere giudicato col rito abbreviato ed è stato condannato dal gip Fabrizio Garofalo a due anni di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all’esecuzione di un percorso di recupero in un centro che si occupa di persone che hanno problemi nei confronti delle donne. Dovrà anche pagare una provvisionale di 5mila euro. Il pubblico ministero e la parte civile rappresentata dall’avvocato Raffaella Nardone, hanno anche evidenziato come l’uomo abbia cercato di far apparire la compagna come pazza e bipolare. Le aveva raccontato anche un sacco di bugie sul lavoro: diceva di essere un incursore della Marina militare e di essere nato e vissuto in Spagna, mentre invece faceva l’elettricista.

Massimo Benedetti