Migranti, una strage che scuote L’assistenza ai sopravvissuti di Msf

La strage di migranti a Cutro scuote le coscienze alimentando solidarietà, rabbia e attese. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parla di una "tragedia che pone le istituzioni e l’Europa davanti alla necessità di intervenire al più presto sul tema dei migranti. Bisogna agire uniti e con fermezza per bloccare l’illegalità e il traffico di essere umani senza regole. Oggi però i nostri pensieri vanno a tutte le persone che con questo viaggio cercavano speranza e futuro e invece hanno trovato la morte. E un ringraziamento alla Croce Rossa e a tutti i soccorritori che stanno lottando contro il tempo per salvare vite". A dare assistenza ai sopravvissuti ci sono i volontari di Medici Senza Frontiere. Mentre il contrasto al fermo della Geo Barents nel porto di Augusta (per la mancata messa a disposizione della Capitaneria dei dati della scatola nera nella nave dopo l’ultimo soccorso con approdo nel porto di Ancona) è affidato allo studio legale Mardiglia di Genova che ha promosso anche il ricorso al Tar contro il provvedimento di porto sicuro alla Spezia, i volontari si rimboccano le maniche anche a Cutro e riflettono.

"Nel Mediterraneo si continua a morire in modo incessante in un desolante vuoto di capacità di soccorso. A poche decine di chilometri dalle coste italiane, quando la meta era davanti agli occhi, è annegato il futuro di decine di persone che cercavano una vita più sicura in Europa. È umanamente inaccettabile" dice Sergio Di Dato, capo progetto People on the Move, Medici Senza Frontiere. I sopravvissuti sarebbero una sessantina, quasi tutti afgani, 22 le persone in ospedale, tra cui 6 bambini. Il team di MSF, formato da psicologi e mediatori interculturali, sta offrendo assistenza psicologica ai sopravvissuti. L’intervento si svolge in accordo con le autorità. Il team si sta occupando di riuscire a far fare le chiamate a casa dai sopravvissuti. Chiamare per dire che si è vivi o anche per comunicare la morte di un familiare.

