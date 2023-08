Migranti tutti in Liguria Nove restano a Spezia Affondo del ’Garante’ a tutela dei minori

Questa volta tutti in Liguria, di cui 9 alla Spezia (5 minorenni e 4 adulti). Così la dislocazione - a corto raggio rispetto al ’porto sicuro’ della Spezia - dei 49 migranti (di Gambia, Senegal e Guinea) recuperati dalla Geo Barents nel Canale di Sicilia, tra i quali 38 minorenni non accompagnati testimoni della salvezza e della fine in mare di due compagni dell’estenuante traversata della speranza: sei giorni in balia del mare e del sole che arrostiva la pelle. E altri sei per raggiungere il ’porto sicuro’ passando al traverso di altri più vicini ma esclusi dalla praticabilità per ordine governativo finalizzato alla distribuzione degli sforzi del Paese per l’accoglienza e, in pari tempo, per non dire prioritariamente, al logoramento delle Ong solidali e resistenti. La nave di Medici senza frontiere, ieri mattina alle 8, è tornata all’accosto ovest del molo Garibaldi, in un giorno privo di navi da crociera. Nessun incrocio di sguardi, dunque, tra crocieristi spensierati e persone per la quali, centrato il sogno della fuga da terre martoriate, si spalanca ora il vuoto delle incertezze.

Non è dimostrata - per la soluzione dei trasferimenti terrestri a stretto giro deciso dal Ministero dell’Interno - l’influenza avuta da un affondo istituzionale forte e appassionato, quello del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive“, il dottor Doriano Saracino, storico esponente della Comunità di Sant’Egidio, nominato all’unanimità dal Consiglio regionale nel dicembre scorso per svolgere funzioni di tutela di chi è detenuto e di chi, pur senza stare in carcere, soffre della libertà ingessata dagli eventi esterni. Tali sono i migranti all’arrivo in Italia. Di certo quando la Geo Barents, nella notte, era in navigazione con rotta verso La Spezia, Saracino aveva diffuso una nota critica e illuminante.

"L’assegnazione al porto della Spezia – scriveva il Garante, rilanciando ieri in mattinata – può avere significato se corrisponde ad una necessità di utilizzo razionale delle risorse del sistema di accoglienza, ma se i migranti sbarcati, ed in particolare i minori, vengono assegnati a località lontane dal porto di sbarco, allora se ne perde il senso". Una riflessione ancorata ad un fatto: "Ricordo che 27 minori non accompagnati sbarcati alla Spezia a gennaio furono poi trasferiti con un viaggio in pullman di 750 chilometri nel foggiano, e di questi 11 sono presto scomparsi. Anche lo sbarco di maggio ha visto molti minori trasferiti al di fuori della Liguria. Ora arrivano 30 minori, un numero limitato, ma con un grande carico di sofferenza: una rapida presa in carico ed un pronto inserimento in comunità, senza obbligarli a nuovi inutili viaggi, è fondamentale per evitare che le loro vite alimentino il numero dei minori dispersi ed irreperibili".

Cinque sono stati più fortunati degli altri 33; sono stati sistemati alla Spezia, nelle due strutture della Caritas: La casa sulla roccia e La cittadella. Hanno tutti tra i 16 e i 17 anni.

Corrado Ricci