Migranti, in 336 sbarcheranno a Spezia dalla Geo Barents: “Ci sono 80 bambini”

La Spezia, 2 maggio 2023 – Il porto di La Spezia è stato scelto dalle autorità governative per far sbarcare oltre trecento migranti, 336 in tutto, che si trovano a bordo della nave Geo Barents, controllata da Medici Senza Frontiere, che li ha salvati di fronte alle coste della Libia nella serata di lunedì 1 maggio. La nave arriverà verosimilmente nella giornata di venerdì. Serviranno circa tre giorni per raggiungere la Liguria.

Lo scalo spezzino torna dunque ad accogliere migranti. Era già accaduto a fine gennaio, quando sempre con la Geo Barents erano approdate 237 persone. Ma l’assegnazione del porto spezzino è accompagnata da polemiche sollevate dall’organizzazione non governativa.

"Il porto di La Spezia che ci è stato assegnato dista quasi 3 giorni di navigazione. Nelle condizioni meteomarine in cui ci troviamo questo non fa che aumentare le inutili sofferenze di persone che hanno diritto come sancito dalle norme internazionali di sbarcare al più presto in un porto molto più vicino". A dirlo è Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi a bordo della Geo Barents.

Delle 336 persone 52 sono donne, tre delle quali incinte, e 80 minori, di cui due hanno meno di un anno. Le 336 persone sono state salvate in tempi diversi.

Nella serata del 1 maggio in 300 sono stati tratti in salvo mentre viaggiavano su un barcone di legno "sovraffollato e in mezzo al mare" in acque internazionali.

Tra loro, spiega Conte, c'erano "oltre 20 bambini al di sotto dei nove anni, moltissimi bebè, tantissime donne, anche incinte, e pure persone di oltre 60 anni di età".

Erano partiti dalla Libia il giorno prima. Nella giornata di martedì, "dopo ore e ore di ricerca grazie a ultima posizione data dal Centro di coordinamento italiano - spiega - abbiamo soccorso un piccolo barchino in vetroresina con a bordo 36 persone, in mare da 4 giorni. Sono tutti esausti anche a causa delle condizioni in cui hanno vissuto in Libia". Adesso tutti i naufraghi sono a bordo della Geo Barents. "Il nostro team medico, psicologico e i mediatori culturali si stanno prendendo curo di loro", conclude.

«Lo sbarco – dice la deputata ligure del Pd Valentina Ghio – avviene proprio mentre alla Camera si discute il decreto Cutro, che tra le altre cose, porterà a uno smantellamento del sistema pubblico di accoglienza gestito dagli enti locali, che funziona, per far nascere nuovi grandi centri dove ammassare le persone in gestione di emergenza, togliendo la possibilità per i richiedenti asilo di essere inseriti nel sistema Sai, con un dispendio inutile di risorse pubbliche e un aumento delle spese stimato in 16,7 milioni di euro per il 2023. Assurdo che il Governo costringa la Geo Barents, con 336 persone a bordo, tra cui 52 donne e 80 minori, a altri tre giorni di viaggio e ulteriori sofferenze per chi è a bordo, per raggiungere il Porto di Spezia».