Silman, il sogno si avvera. Il migrante ex calciatore trova una squadra

La Spezia, 25 giugno 2023 - E’ un migrante arrivato in Italia con la nave Geo Barents, ma ha un trascorso particolare: è un calciatore che ha giocato nella serie A del Sudan prima che scoppiasse la guerra civile. Osman Silman, 27 anni, nato a Bor nel Sudan del Sud, è un rifugiato politico che ha chiesto asilo ed è arrivato alla Spezia attraverso un’associazione che gli ha trovato alloggio in città assieme ad altri rifugiati. Ha iniziato a lavorare a Sarzana in un autolavaggio, poi a Carrara in un’officina meccanica. Si è inserito, tutti gli vogliono bene. E’ stato anche protagonista di un bellissimo gesto: ha trovato un portafogli ed è andato a riconsegnarlo al proprietario. Quando lui voleva dargli una ricompensa, non l’ha voluta, ha preso solo 20 euro con cui ha fatto la spesa per i suoi compagni di appartamento.

Il suo sogno è quello di tornare a fare il calciatore. A vedere il suo fisico possente, alto 1.90, si capisce subito che potrebbe giocare ancora a dei buoni livelli. E forse, adesso, quel sogno può diventare realtà. Dopo che La Nazione ha pubblicato la sua storia, è stato contattato dalla Fezzanese, società che milita nel campionato di serie D. L’idea è venuta ad Arnaldo e Ivan Stradini, padre e figlio, presidente e vice nonché autentiche anime della squadra di una piccola frazione del comune di Porto Venere. Hanno incaricato il dirigente Giuseppe Celentano di contattare il ragazzo, che quando ha saputo che poteva tornare a in campo, non stava più nella pelle. "Giocavo nell’Aroma – spiega Silman – nella capitale Khartoum, ora travolta dal conflitto fra l’esercito regolare e i paramilitari delle Rapid support forces. Facevo l’esterno destro difensivo di fascia, ma posso adattarmi".

Il primo impatto è stato positivo, è stato convocato il 24 luglio quando la Fezzanese inizierà la preparazione per il prossimo campionato di serie D. Giocare a calcio è come andare in bicicletta, non si dimentica. Silman non vede l’ora. Perché i sogni, qualche volta, si avverano.