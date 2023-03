Miglio blu, i progetti di punta legati alla nautica in vetrina al Seatec

ll Miglio Blu e B2B Mare in vetrina al Seatec, l’evento dedicato alla tecnologia, alla componentistica, al design e alla subfornitura applicata alla nautica da diporto, che si svolgerà a Carrara Fiere il 16 e 17 marzo. I progetti di punta del territorio spezzino legati alla valorizzazione e al consolidamento dell’economia del mare troveranno spazio nello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria. "La Spezia è la prima provincia italiana per incidenza delle imprese dell’economia del mare, grazie alla presenza di più di 3000 aziende coinvolte nel settore, e per incidenza degli occupati (14% sul totale provinciale; ndr), con 12.900 addetti –. Spiega il Segretario Generale della Camera di Commercio, Marco Casarino (in foto)–. L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario di eventi e fiere a sostegno delle imprese della nautica realizzato dall’Ente camerale tra cui vetrine d’assoluta eccellenza, come Cannes Yachting Festival, dal 12 al 17 settembre 2023, e Fort Lauderdale Boat Show 2023 in Florida. Ricordiamo alle imprese interessate che stanno per avviarsi le campagne d’adesione a questi prestigiosi appuntamenti". "Un altro traguardo per il progetto del Miglio Blu – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico del Comune della Spezia, Patrizia Saccone –. Il marchio Miglio Blu è sempre più conosciuto e riconoscibile e oggi è già utilizzato dai grandi cantieri nautici, player internazionali, che sono presenti sul nostro territorio". Intanto, già fissata la seconda edizione del B2B mare La Spezia: l’iniziativa di business matching destinata alle aziende di settore si terrà il 23 novembre al Terminal Crociere della Spezia. "La Blue Economy rappresenta un settore determinante per la nostra provincia – sottolinea Davide Mazzola, presidente Cna La Spezia –. Nella Blue Economy la filiera gioca un ruolo da protagonista e sono proprio l’alta professionalità e le competenze degli artigiani a caratterizzare la grande qualità del Made in Italy nel comparto".