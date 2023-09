Migliarina la stazione del futuro. Ma il presente è pieno di problemi

Niente sala d’attesa nè biglietteria. La fermata del bus? C’è, ma non è indicata e nemmeno si vede. ’Stazione La Spezia Migliarina’ dice la voce dall’altoparlante sul treno pieno di pendolari e degli ultimi turisti in arrivo sulla Riviera, dopo il grande assalto registrato nel corso dell’estate. Su questi binari in un futuro non molto lontano nascerà l’hub principale verso le Cinque Terre, ma il presente per ora parla di una struttura lasciata un po’ a se stessa, con pochissimi servizi a disposizione di chi vuole prendere un treno, oppure scendere con destinazione i numerosi b&b e alloggi nati in zona. E chi scrive tocca la situazione con mano tutti i giorni, da tempo, così come tanti altri pendolari in arrivo in città tutti i giorni o le migliaia di turisti che scelgono Spezia e dintorni per le vacanze. Nota dolente numero uno: manca una biglietteria con personale ’in presenza’, sostituita invece da una emettitrice automatica però insufficiente soprattutto in estate e nei periodi maggior afflusso di viaggiatori (Natale, festivi). Il risultato? Quello visto ieri come nei giorni precedenti, ovvero lunghe code soprattutto nei momenti di maggior passaggio dei treni, spesso con l’impossibilità da parte di alcuni viaggiatori di fare il biglietto in tempo per la partenza. "L’altra sera – racconta una turista – arrivata alla stazione ho trovato 10 persone alla macchinetta, meno male che avevo già fatto il biglietto online", soluzione pratica, ma magari ancora indigesta a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Ieri invece un giovane turista è riuscito a prendere il treno solo grazie a uno scatto da centometrista, dopo aver atteso a lungo per poter fare il biglietto.

Seconda nota dolente: non esiste ha una sala d’attesa coperta. E se in estate si puo’ anche attendere il treno sul binario all’aperto, la situazione cambia radicalmente le gelide sere d’inverno quando invece ci sarebbe bisogno di un posto al chiuso. Così non resta che trovare riparo nel... sottopasso fra binario 1 e 2, in piedi ovviamente. Terzo nervo scoperto, la fermata del bus Atc (chiamata ’Migliarina Fs’) è in Corso Nazionale a cinque minuti a piedi. E fin qui niente di male, si tratta della soluzione più logica per evitare una deviazione dalla linea 3 Felettino-Chiappa e viceversa. Peccato però che chi scenda dal treno non abbia la minima indicazione per la fermata del bus. Problemi destinati (si spera) ad essere risolti con la trasformazione di Spezia Migliarina nell’hub Cinque Terre. Ci permettiamo di proporre anche più controlli (telecamere?), deterrenti (tipo barriere in metallo) e sopratutto sanzioni contro i frequenti attraversamenti di binari da parte degli sconsiderati di turno. L’ultimo della serie proprio due sere f:, l’abbiamo visto in diretta.

Claudio Masseglia