Mida Tedeschi spegne 100 candeline "Il mio segreto? Lavoro e famiglia"

Cento anni e non sentirli. Non è la solita frase di rito. La grande sarta Mida Tedeschi (vedova Colotto) ha compiuto un secolo di vita in splendida forma fisica e mentale. E ha festeggiato il suo traguardo con la figlia Anna Laura i nipoti Giovanni e Angelo, parenti e amici nella sua casa di San Terenzo. Presente anche il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, con tanto di fascia tricolore. Mida Tedeschi, orfana di padre in giovanissima età, ha dovuto rimboccarsi le maniche. Dopo il corso di cucito ha iniziato a lavorare con passione e tenacia sino a diventare un’autentica artista dell’ago, centimetro e forbici tanto che, con la sua bravura, si è procurata estimatori e clienti a Lerici, San Terenzo e Spezia. In tanti anni ha vestito centinaia e centinaia di adulti, bambini e spose. E ancor oggi l’instancabile Mida è molto attiva. Le abbiamo chiesto quale fosse il segreto della sua longevità. "Lavorare con passione, la socievolezza, la religiosità e l’amore per la mia famiglia".

Euro Sassarini