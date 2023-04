Mezzanotte senza autobus e col radiotaxi fuori servizio

Due donne senza auto, un sabato sera che finisce a mezzanotte, a piedi da sole in mezzo alla periferia deserta. È successo a due amiche nel weekend appena finito: nessun mezzo pubblico, impossibile chiamare un taxi, con un epilogo che ha fatto temere loro per la propria sicurezza. "Welcome to La Spezia" ha esordito ironica Simona Albano, residente a Migliarina, che ci racconta la sua disavventura. "Siamo entrambe appassionate di cinema e abbiamo deciso di andare a vedere il film di Nanni Moretti al Nuovo (in via Colombo, ndr.), allo spettacolo delle 21. Alla fine, alle 23.10, di bus neanche a parlarne, ma contavamo sul servizio taxi. Peccato per noi che, nonostante i ripetuti tentativi, sia stato impossibile usufruirne, nonostante fosse sabato sera! Non appena uscite dalla sala, abbiamo chiamato ripetutamente il numero Radio Taxi, ma dopo aver fornito l’indirizzo, la voce continuava a dirci che non c’era disponibilità".

Le due amiche appassionate del grande schermo non hanno fatto un tentativo alle stazioni di piazzale Medaglie d’Oro o in via Diaz, ma si sono incamminate verso piazza Verdi, continuando a riprovare. "Nessuna disponibilità, fino alle 23.40, quando siamo arrivate al centro Kennedy, dopo aver visto passare tre taxi a luci spente. Poi, perennemente occupato". Unica opzione possibile, separarsi e raggiungere le rispettive case a Migliarina e al Canaletto a piedi. "Non è stato bello – conclude la Albano –: non mi sono sentita sicura e ho chiamato una persona di famiglia per essere sempre vegliata, almeno da lontano". La categoria risponde tramite Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato, e Massimiliano Bianchi, presidente Confartigianato Taxi. "Sabato scorso erano in turno serale sette autorizzazioni taxi e sette di rinforzo, come previste dall’ordinanza. In merito alla segnalazione, di cui faremo tesoro nel corso della prossima commissione in Comune, va detto che quando le chiamate sono troppe, il servizio sembra occupato e di notte i tempi possono prolungarsi. L’aumento di affittacamere e appartamenti ad uso turistico nelle frazioni sulle alture della città, penalizza il servizio cittadino perché terminata l’ora di cena è monopolizzato da queste chiamate, per riaccompagnare a casa gli alloggiati. La categoria dei taxisti già l’anno scorso, aveva chiesto all’amministrazione l’implementazione del servizio pubblico, almeno dotando la città di un bus circolare notturno, una città di 90mila abitanti con migliaia di turisti non può rispondere alle esigenze di mobilità con il solo servizio taxi, sia per questioni di costo che di numeri".

Chiara Tenca