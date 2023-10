Il maltempo lascia il segno nello Spezzino: alberi caduti, vento e frane

La Spezia, 28 ottobre 2023 – La nottata di maltempo ha colpito e lasciato il segno in varie zone della Provincia spezzina dalla collina fino alle spiagge anche se, per fortuna, l’allerta meteo arancione non ha creato pericoli di evacuazione alle abitazioni pur tenendo alta l’attenzione e soprattutto impegnando per ore sia il personale tecnico della Provincia supportato da una squadra esterna insieme al personale delle singole amministrazioni comunali.

Oltre alla forte pioggia sono state le raffiche di vento a far strage di rami malandati e piante malate che in alcuni casi si sono spezzate invadendo le strade.

A Spezia la caduta di un platano ha causato la chiusura di Viale Amendola, per fortuna in quel momento poco trafficato. Allagamenti e alberi caduti anche a Valdellora. Il vento ha rovesciato nella notte alcuni gazebi e fioriere nel centro così come l’analoga situazione si è presentata a Sarzana.

I disagi si sono registrati anche in via Fontevivo alla tensostruttura della palestra del ’Cardarelli’ che è stata strappata rendendola inagibile. La Provincia ha provveduto a intervenire in particolare per il taglio e rimozione di piante pericolanti nei Comuni di Calice, Sesta Godano (in questa zona si sono registrate anche piccole frane), Carro, Maissana, Riccò del Golfo e Follo.

Restano monitorati i ponti, le tratte stradali nell’area del fiume Vara e in alcune aree già segnate da frane e smottamenti e proseguiranno anche nei prossimi giorni le operazioni di rimozione degli alberi caduti e lo sgombero del materiale franato unito alla pulizia di cunette e fossi. Spiagge sommerse di legna a Marinella come non si registrava anni: la spiaggia infatti è invasa da alberi, rami e rifiuti che il mare ha ’consegnato’ come ricordo della mancata pulizia dei canali e soprattutto del fiume.

Dopo la pioggia dello scorso week end che ha alzato notevolmente il livello del Magra e dei reticoli affluenti l’altra notte si è svegliato il mare che ha scaricato il materiale. A farne le spese, per un gioco di vento, è stato il versante sarzanese di Marinella mentre nelle spiagge di Fiumaretta la situazione è meno impattante. Qualche albero è caduto anche sulla collina di Castelnuovo e Luni ma il vento, molto temuto dopo i danni dell’agosto di un anno fa, questa volta ha avuto un occhio di riguardo.