Messina Denaro nel libro di Ponzi

L’Auditorium dell’Ospitalia del mare di Levanto, in via San Nicolò, ospiterà sabato alle 18 la presentazione del libro ‘L’ultimo Padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro’, edito da Rubbettino. L’autore Luca Ponzi, giornalista, responsabile della redazione Tgr Rai della Liguria, dialogherà con Laura Canale, presidente di Officine del Levante. Messina Denaro è stato anche molto di più di un boss mafioso, un uomo capace di agire nell’ombra mentre tutti lo cercavano e molti lo proteggevano. Fino all’ultimo ha lavorato per dar vita alla multinazionale del crimine, cioè l’alleanza tra la mafia siciliana e l’ndrangheta calabrese, per far tornare protagonista Cosa nostra, colpita dai numerosi arresti che da tempo hanno ridotto il potere delle cosche. Messina Denaro è l’autore di decine di omicidi, tanto che si vantava raccontando in giro che "con tutte le persone che ho ammazzato si potrebbe riempire un cimitero".