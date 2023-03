Messa in sicurezza del cancello "Sindaco e assessore intromessi"

Il giudice ha rivelato "un’intromissione e condizionamento indebiti da parte del sindaco e dell’assessore nell’attività di riparazione e messa in sicurezza del cancello. Violazione di Paoletti e Russo del principio di separazione fra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzione di gestione amministrativa e corresponsabilità omissiva dell’ufficio tecnico".

Sono state rese note, in un documento di ben 25 pagine, le motivazioni della condanna a 10 mesi, con la sospensione condizionale, per concorso in omicidio colposo pronunciata il 16 gennaio scorso dal gup Fabrizio Garofalo nei confronti del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Russo, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, per la morte di Bianca Tonelli, la bimba di 3 anni che il 27 aprile del 2019 nel parco di Pugliola fu schiacciata dal cancello killer al quale si era aggrappata mentre giocava col nonno.

"Il deragliamento del cancello dalla rotaia – scrive il giudice Garofalo – il suo abbassamento e la fuoriuscita dalla guida, ossia l’unico strumento atto ad impedirne il ribaltamento, era un’evidenza prevedibilissima. Il cancello, se fosse stato dotato dei dispositivi di sicurezza costituiti dai sistemi di trattenuta dell’anta del cancello e da un rostro scansapietre, con un giudizio di assoluta certezza, non si sarebbe ribaltato e non sarebbe caduto addosso alla piccola Bianca, determinandone la morte".

"La scelta della ditta incaricata dei lavori – prosegue il giudice – veniva effettuata da Bernardini, di professione operatore scolastico e, evidentemente, privo delle necessarie cognizioni tecniche ad effettuare una valutazione del genere; era ugualmente il Bernardini, terminati i lavori, a provvedere all’accertamento della corretta esecuzione delle opere. Era il sindaco Paoletti, pur conscio delle competenze e delle capacità professionali di Bernardini, ad incaricare quest’ultimo di andare alla ricerca di una ditta in grado di svolgere i lavori in questione. L’assessore Russo risultava informato di tutta la situazione da Bernardini ed era conscio, come il sindaco, delle competenze e capacità professionali di quest’ultimo".

Il 6 aprile, intanto, si aprirà il processo per i tre imputati rinviati a giudizio: Davide Paolini esecutore dei lavori che secondo l’accusa omise di applicare al cancello idonei dispositivi anticaduta; Valentina Gatti responsabile tecnica del servizio lavori pubblici del Comune che avrebbe omesso di effettuare sopralluoghi preventivi e post-lavori per verificarne il risultato; Pilade Bernardini accusato di non essersi adoperato verso gli uffici tecnici affinché rimediassero alle criticità segnalate.

Massimo Benedetti