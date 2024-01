Mercato, fumata grigia. Confronto sui lavori: "Accettiamo soltanto impegni nero su bianco"

Verba volant, scripta manent. L’antica massima latina potrebbe essere il sottotitolo dell’incontro tra gli ambulanti di piazza Cavour e l’assessore ai lavori pubblici del Comune della Spezia, andato in scena ieri pomeriggio. La settimana scorsa i toni si erano scaldati parecchio, con la minaccia di un gruppo di ambulanti di abbandonare la piazza e di trasferire altrove i banchi. "Se qualcuno ha individuato un luogo privato idoneo non sarò io a fermarli" aveva risposto Antonio Cimino, invitando le associazioni di categoria a una riunione ad hoc. Un luogo che da oltre un secolo ospita il mercato alimentare della nostra città e che da molti anni non sembra avere un rapporto molto fortunato con i tentativi di rinnovamento e trasformazione.

Non c’è stata amministrazione comunale, dal dopoguerra ad oggi, che non la abbia messa al centro di progetti di restyling e ammodernamento, ma tutti gli interventi effettuati non sono mai stati particolarmente felici. Si tratta di uno dei cuori della città, ogni mattina centinaia di persone – massaie ma anche mariti severamente istruiti dalle mogli –, si recano ai banchi per scegliere la frutta, la verdura e il pesce che di lì a poco imbandirà le tavole. Una tradizione che resiste da tempo immemorabile ma che gli ultimi lavori che hanno interessato la piazza sembravano avere messo a repentaglio. "La minaccia di abbandonare piazza Cavour – afferma Bryan Herdocia – era una provocazione, per sottolineare quanto sia grave la situazione di disagio che quotidianamente viviamo. L’assessore Cimino e l’ingegner Rinaldi ci hanno illustrato l’ultima fase delle opere che ha preso avvio lunedì. Quello che abbiamo chiesto sono tempi certi, e penali in caso il cronoprogramma venga disatteso. Poi più parcheggi, un potenziamento del trasporto pubblico verso la piazza, magari con un bus navetta elettrico, e la possibilità per i veicoli euro 4 di transitare per la piazza". Una delegazione ha partecipato ieri sera anche ai lavori del Consiglio, convocato per il ’question time’.

Le richieste sono chiare ed esprimono bisogni ed esigenze messe in luce già da tempo. La vera novità è la domanda di un ’contratto formalizzato’, la firma su un impegno scritto. Gli assessori Cimino e Casati, presenti a un incontro che ha visto partecipare una delegazione di 40 ambulanti, descrivono la riunione come "molto positiva". Sicuramente un passo avanti. "Entro agosto sarà attuato un profondo rinnovamento. Grazie alla telecamere il sistema del parcheggio a rotazione garantirà più aree di sosta, saranno sostituiti i vecchi arredi e grazie ad una nuova pavimentazione sarà migliorato l’accesso alla piazza lungo tutto il suo perimetro". Allo studio la valutazione della stipula di un vero e proprio contratto, anche se i più disillusi tra i commercianti mormorano a denti stretti che "la parola dei politici, sia vocale sia scritta, non è mai completamente affidabile".

Vimal Carlo Gabbiani