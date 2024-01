Mercato, disco verde alla Ztc: "Un importante passo avanti". Si studia la durata della sosta

Prosegue il confronto tra i commercianti di piazza Cavour e il Comune. Ieri pomeriggio le quattro associazioni di categorie – Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna – hanno incontrato l’assessore ai lavori pubblici Pietro Cimino e l’assessore ai trasporti Kristopher Casati per fare il punto generale della situazione dopo l’installazione del cantiere che ha dato avvio all’ultima parte degli interventi. "Una riunione positiva – sottolinea Cesare Arioli di Confcommercio – anche se alcune questioni rimangono sul tappeto". Il riferimento è alle tempistiche dei lavori, che hanno visto il prolungamento di un anno, e anche alle problematiche legate alla qualità degli stessi, con alcune crepe già comparse su alcune porzioni di pavimentazione appena rifatta.

"Esprimiamo soddisfazione – continua Arioli – in particolare per il via libera alla Ztc, la zona a traffico controllato. Si tratta di una nostra proposta, lanciata due anni fa. Vederla raccolta, anche se con tempi non brevissimi, ci lascia comunque ben sperare". In pratica, grazie all’utilizzo di un sistema di telecamere piazzato lungo il perimetro della piazza, si replicherebbe quanto già accade in diversi aeroporti. Una sosta gratuita a tempo determinato, che favorirebbe la vitalità commerciale del mercato. "Ancora da definire la durata del parcheggio a rotazione: noi pensiamo tra i 45 e 60 minuti, ma la direzione è quella giusta". Intanto prende forma e definizione Ama - Piazza Cavour (Associazione mercato ambulanti) che presenta il proprio consiglio direttivo: nominato presidente Gabriele Briganti, mentre direttore sarà Bryan Herdocia.

VCG