Mercatino e suggestioni luminose

In occasione delle festività natalizie, fino al 7 gennaio, i borghi di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano brilleranno con illuminazioni e decorazioni natalizie (anche le palazzate a mare) oltre a presentare delle proiezioni particolarmente suggestive sull’edificio della chiesa di San Pietro e sull’Isola Palmaria. L’iniziativa si chiama ‘Porto Venere: Natale in riva al mare’, organizzata dal Comune, con il patrocinio della Regione Liguria e il contributo di Enel. Tanti, comunque, gli appuntamenti previsti nel weekend a Porto Venere: oggi dalle 10 alle 19 il mercatino di Natale con operatori dell’ingegno e prodotti tipici, e sempre oggi, dalle 15, il laboratorio creativo per bambini ‘Creiamo le decorazioni natalizie’ a cura della Pubblica assistenza di Porto Venere, nella propria sede, oltre a stand fra vin brulé, cioccolata calda e dolci; domani, alla stessa ora, il laboratorio ‘Creiamo le decorazioni natalizie’. Invece, alle Grazie, oggi e domani, dalle 10 fino all’imbrunire i mercatini di Natale con gli hobbisti locali, a cura della pro loco delle Grazie, dalle 11 alle 18 apertura straordinaria del ‘Cantiere della Memoria’ per la fruizione del nuovo allestimento interattivo e della libreria digitale: all’interno, sulla lancetta di 80 anni lunga 2 metri restaurata da Gabriele Bernasco, sarà allestita una Natività realizzata con cima di canepa dall’ex nostromo Vespucci Antioco Tilocca (in foto). Sempre in entrambi i giorni, dalle 14.30 alle 17, Babbo Natale incontra i bambini grazie all’impegno della Borgata Marinara delle Grazie, mentre soltanto domani, dalle 15 alle 17, caldarroste e degustazione con frittelle, cioccolata calda, vin brulé con la regia della pro loco graziotta.

m. magi