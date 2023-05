Mercatino da Forte Il Consorzio replica alle accuse di Cenerini

"La manifestazione, in programma per i prossimi 14 maggio e 19 novembre, vede la partecipazione di commercianti ambulanti regolarmente autorizzati sotto il marchio ‘Il Mercatino da Forte dei Marmi’, ‘da’ e non ‘di’, ovvero la provenienza degli ambulanti è di Forte dei Marmi, cosa facilmente dimostrabile e che rientra nella normativa del commercio ambulante. Questo Mercato è un consorzio di ambulanti regolarmente costituito che da molti anni organizza o partecipa a manifestazioni in tutte le località d’Italia riscuotendo sempre grande successo per la qualità dei prodotti offerti, la gentilezza e professionalità degli operatori che traggono la loro origine proprio dal mercato che si tiene a Forte dei Marmi". Così il Consorzio ‘Il Mercatino da Forte dei Marmi’ replica alla polemica lanciata dal consigliere comunale Fabio Cenerini. "Non si è in presenza di nomi di fantasia che utilizzano un nome geografico in maniera astratta e scollegata dal prodotto, generando ‘confusione’ o ‘concorrenza sleale’, ma un collegamento funzionale con il luogo geografico che legittima alla sua utilizzazione per descrivere la propria attività" spiegano dal consorzio, sottolineando che "le frasi del sindaco di Forte dei Marmi possono essere considerate espressioni politiche senza alcuna attinenza giuridica" e che lo stesso sta "svolgendo il proprio lavoro e non accetta il ruolo di imitatore o, peggio di usurpatore".