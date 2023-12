"Mercatini di Natale a Isola Montalbano Felettino: Evento per Grandi e Piccini"

Il Comitato tutela territorio Isola Montalbano Felettino ha organizzato, per il weekend, un evento molto interessante soprattutto per le famiglie. Ecco infatti pronti i ‘Mercatini di Natale’, che si svilupperanno nella splendida cornice del sagrato della chiesa di San Giacomo a Isola, oggi e domani tra banchetti di artigianato e sbaratto, concerti e letture ad alta voce. In particolare, oggi il mercatino presenterà tutte le simpatiche produzioni homemade (e vintage) dalle 14 alle 18 e domani dalle 10 alle 18. Sempre domani, alle 17, nella chiesa, invece, si potranno ascoltare i canti natalizi eseguiti dal coro Vaghi Concenti. Sono previste anche delle letture ad alta voce di prosa e poesia, il tutto accompagnato da sgabei e vin brulé. Il Comitato, sempre attento e pronto a valorizzare il territorio occupandosi di manutenzione e arredamento di terreni e sentieri pubblici, confida che il programma possa essere molto interessante, per grandi e piccini.