Mercatini, cena e danza Cabaret con Pagano e musica con Micoli

Due giorni di divertimento nel weekend per la terza edizione de ‘La Chiappa in festa’, organizzata dai I Fanti da Ciapa, in collaborazione con la Parrocchia San Bernardo e il gruppo sportivo Tamburlin. Tantissime le iniziative, che cominceranno oggi, dalle 9 alle 19.30 con i mercatini in via Monfalcone e al campetto ‘Luigi Brunetti’, poi dalle 17 gli sgabei, alle 19.30 la cena a base di muscoli, a cura della Cooperativa Mitilicoltori spezzini, dalle 19 esibizione della scuola di Danza My way Dance Academy, mentre dalle 21 spazio alla musica dal vivo a cura di Renato B - One man show.

Domani, invece, al campetto, dalle 17, focaccine della Lunigiana e salsicce di Pignone a cura de Gli amici delle Focaccette, dalle 19.30 i ravioli di Coregna a cura de L’ angolo dei sapori, dalle 19 lo spettacolo di bolle e magia realizzato da I Nasi Uniti, dalle 21 l’intrattenimento cabaret con Antonio Pagano, per chiudere dalle 21.15 fino a tardi, con la musica dal vivo con Davide Micoli e il suo programma ‘Andata e ritorno, viaggio nella musica italiana’. Per la prenotazione (consigliata) rivolgersi alla sede dei Fanti da Ciapa in via Genova 159 oppure chiamare (o inviare un messaggio whatsapp, dopo le 17) al numero di telefono 347 4018122.

m. magi