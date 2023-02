Mensa a costo “calmierato“

Grazie all’introduzione della fruizione di pasti "a consumo", che ha sostituito il precedente sistema forfettario, ad una rimodulazione delle tariffe, alla gestione del servizio attraverso un’applicazione e ad un sostanziale recupero dei crediti pregressi, il Comune di Levanto è riuscito ad attuare una politica di contenimento dei costi della refezione scolastica. Nel 2022, infatti, gli introiti complessivi sono stati di circa 91 mila euro – rispetto ai 70mila degli anni precedenti – a fronte di una spesa annuale di 150 mila euro. "È stata un’operazione articolata, che ci ha visto rapportare con le famiglie che usufruiscono della mensa scolastica per i figli, che hanno compreso e apprezzato lo sforzo di coniugare qualità del servizio con la necessità di ottimizzare i costi – spiega Federica Lavaggi, assessore all’Istruzione (in foto) –. L’attivazione della gestione informatizzata del servizio ha inoltre fornito risultati soddisfacenti ed è stata accolta positivamente dai genitori degli alunni. Inoltre, l’introduzione del pagamento dei pasti ‘a consumo’ permette, in caso di assenza dell’alunno, un risparmio sul costo del pasto non usufruito, non altrimenti attuabile in caso di pagamento di tipo forfettario". A Levanto, la mensa scolastica è gratuita fino a 6.500 euro di reddito Isee. Pagano invece 2,60 euro a pasto i titolari di reddito tra 6.500 e 10.000 euro; 3,50 euro a pasto per Isee tra 10.000 e 13.000 euro; 4,60 euro a pasto con Isee superiore a 13mila euro.