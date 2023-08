Meno uno per “Le Signore del Palio“ Al centro le donne, vogatrici e tifose "Linfa vitale delle tredici borgate"

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Domani è il grande giorno: nelle edicole della provincia, in abbinamento con La Nazione La Spezia, i lettori riceveranno in omaggio una copia de "Le Signore del Palio", libro dedicato all’universo femminile del Palio del Golfo, realizzato da Qn-La Nazione con il patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato delle Borgate, e con il supporto di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Il volume, presentato martedì in passeggiata Morin nella cornice del Blue Festival, nasce dal desiderio di approfondire e mettere in risalto l’enorme apporto garantito dalle donne alla manifestazione popolare più importante dello Spezzino. In primis, le vogatrici e le allenatrici che hanno fatto la storia del Palio femminile e che con le loro vittorie (e sconfitte) hanno contribuito a far sì che oggi la competizione femminile goda di considerazione pari a quella maschile. Ma anche le tante donne che sostengono la vita di borgata con piccole e grandi imprese quotidiane talmente importanti da essere indispensabili all’intero movimento.

È dal 1995 che le donne sono diventate protagoniste anche in acqua, eroine di quella prima domenica di agosto che riversa tutto il Golfo in passeggiata Morin. Ma le donne sono da sempre il cuore pulsante delle borgate, a tutto tondo. Un viaggio nel lato rosa del Palio del Golfo attraverso il materiale fotografico e le testimonianze messe a disposizione dalle Borgate marinare. Un percorso a tappe scandito dalle immagini recuperate nell’immenso archivio dello storico reporter della redazione spezzina de La Nazione, Mauro Frascatore, incrociate a quelle scattate nelle scorse settimane da sua figlia Alexia, che ne ha raccolto l’eredità professionale. Colori, personaggi, situazioni e aneddoti che torneranno anche in tredici appassionanti ritratti confezionati dal nostro collaboratore Matteo Marcello, che da anni segue le vicende del Palio. Nella prima parte del libro si racconta di vogatrici e allenatrici, ma pure di tifose, cuoche e sarte; nella seconda le sagre, la sfilata, gli allenamenti e il tifo, eventi e occasioni che vedono da sempre le donne in prima linea. Il libro, presentato martedì in anteprima, ha riscosso un gran successo tra gli addetti ai lavori, trovando il forte apprezzamento delle istituzioni e degli sponsor che hanno sostenuto il progetto editoriale di Qn-La Nazione. "Le donne, protagoniste dell’iniziativa editoriale, sono per noi una stella polare. Questa opera è mirabile, ci rappresenta. Siamo il giornale del territorio, così come il Palio ne è l’espressione" aveva sottolineato proprio dal palco allestito alla radice del Molo Italia il vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. L’iniziativa editoriale che accompagna i nostri lettori per gran parte dell’estate non prevede solo la pubblicazione del libro: proprio oggi si conclude la prima ‘fase’, ovvero la distribuzione – sempre in omaggio con il nostro quotidiano – delle schede dedicate alle borgate. Le tredici schede sono state realizzate per approfondire la storia delle 13 anime marinare e conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98ª edizione del Palio. Le cartelle sono confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte alla disfida remiera.