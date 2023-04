Meeting del Lions Club sui pregi del vermentino Il ricavato ai frati di Gaggiola

‘Vermentino: tra storia e geografia’ è il titolo dell’interessante meeting, ideato ed organizzato dal Lions club Vara Sud, in programma venerdì alle 20 al ristorante ‘Margherita e le sue Sorelle’ di via Montalbano 69, al quale si può partecipare con un contributo di 40 euro. Il ricavato concorrerà al service annuale del sodalizio in favore della mensa dei poveri dei Frati di Gaggiola. Vedrà la partecipazione di Mauro Giromini, sommelier, esperto e cultore in ambito vitivinicolo e di Monica Paganini, sindaco di Arcola e titolare dell’Azienda agricola dei Conti Picedi Benettini. Si degusteranno cinque differenti tipi di Vermentino, abbinate a ‘pizza gourmet’. È richiesta la prenotazione al 348 4081740 o al 347 0845926.