Medici vincono parzialmente causa con ASL5 per ferie arretrate

In merito al comunicato stampa diffuso ai media dall’ufficio stampa e comunicazione della Cgil La Spezia dal titolo: “Medici vincono causa con Asl 5 per il pagamento delle ferie arretrate” la direzione di ASL5, per dovere di trasparenza e chiarezza, sulla vicenda specifica quanto segue: Marco Santilli e Enzo Ceragioli, medici di medicina generale e vincitori di un avviso pubblico per direttore sanitario rispettivamente dei distretti 18 e 19, avevano instaurato con l’azienda un rapporto di lavoro autonomo di 3 anni, al cui termine hanno richiesto ad Asl5 un’indennità risarcitoria per le ferie non godute per gli anni 2018-2019 e 2020. Complessivamente Ceragioli chiedeva la liquidazione di 16.766 euro e Santilli di 20.186 euro. Il giudice del tribunale civile della Spezia, Sez. Lavoro ha respinto per entrambi le richieste relative alle ferie del 2018. Per Santilli ha respinto anche la richiesta di monetizzazione delle ferie del 2019. Ha riconosciuto, invece, al solo Ceragioli le ferie residue del 2019 (per impossibilità ad usufruirle per Covid) e a entrambi le ferie non godute del 2020. In sostanza il giudice ha riconosciuto 2.695 euro a Santilli (pari a poco più del 13% sulla somma richiesta) e 8.087 euro a Ceragioli (pari al 50%). "Pertanto, i due professionisti – dicono dalla Asl – non hanno vinto la causa contro l’azienda, ma le loro richieste sono state parzialmente accolte". "L’amministrazione – si aggiunge – non ha mai rifiutato di concedere le ferie agli aventi diritto. Il direttore sociosanitario Dott.ssa Maria Alessandra Massei, infatti, nella mail del 1° novembre 2020 scrive: "Ho sempre lasciato alla vostra discrezionalità scegliere i momenti più opportuni".