Mediatori immobiliari Terminato il corso organizzato con Fiaip

Terminato il corso di preparazione all’esame da agente di affari in mediazione organizzato da Confartigianato Imprese La Spezia, in collaborazione con Fiaip. Ora gli allievi potranno sostenere l’esame in Camera di Commercio. La consegna è avvenuta nella sede di Confartigianato con Sara Bocchia, Eleonora Landi, Valeria Ricci e Roberta Luchesini. I partecipanti: Francesca Barisan, Floriana Clorinda Bertozzi Fernandez, Irina Dorina Buzamat, Daner Conti, Giuseppe Maggio, Irene Meini, Giovanni Meloni, Riccardo Prestigiacomo, Giacomo Salvi, Edoardo Signorelli, Francesca Tognetti, Ivan Ventarelli, Guido Zeriali e Esmira Zhaboli. Info sui prossimi corsi allo 0187 286604 o a [email protected]