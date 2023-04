McDonald’s cerca addetti per il bancone e la cassa

La catena di ristorazione McDonald’s ricerca per le sedi della Spezia e per la sede di Sarzana 20 unità addette alla ristorazione. Le risorse si dovranno occupare della preparazione degli alimenti, dalla materia prima al prodotto finito e alla cassa. Si richiede età dai 18 ai 40 anni e preferibile residenza o domicilio nella zona della Spezia e provincia. E’ preferibile ma non indispensabile, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore e la conoscenza di base dell’inglese. Indispensabile approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Si offre tempo determinato part time di 24 ore settimanali della durata di circa 3 mesi prorogabili. Il lavoro si svolgerà su turni. Previsto a rotazione anche un turno notturno fino alle 2 circa, da concordare. Offerta 46748. Visitare il sito https:formazionelavoro.regione.liguria.it