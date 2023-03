Mbda si allarga alla Spezia Nel 2023 trenta assunzioni

L’occupazione vola insieme alla domanda di missili e di tecnologia per la difesa. Questione di onda lunga legata ai fenomeni di instabilità politica più che alla guerra in Ucraina. Lo ha spiegato ieri Lorenzo Mariani, ceo di Mbda Italia ed executive group director sales and business development di Mbda Gruppo (controllato da Airbus, Bae Systems e Leonardo) durante la conferenza stampa sui risultati 2022 del colosso internazionale dell’industria armiera che, fra le varie sedi, vanta quella spezzina, specializzata nella produzione di missili antinave. Qui, alla fine dello scorso anno, è stata varcata la soglia dei quasi 300 dipendenti. "Se parliamo di impatto diretto collegato all’Ucraina, non previsti da budget precedenti che nascono dall’esigenza del conflitto c’è un solo ordine, minimo, per un valore di 300 milioni di euro per il Gruppo Mbda. Tutto il resto delle vendite è l’effetto dell’onda lunga legata ai fenomeni di instabilità geopolitica e dell’anticipo di alcuni contratti" ha puntualizzato il supermanager.

Nel corso del 2022 sono state oltre 30 le assunzioni di personale effettuate alla Spezia (nel complesso dei 1700 dipendenti totali di Mbda Italia di cui circa 500 in forza alla sede di Fusaro e oltre 900 a Roma). La prospettiva è quella dell’aumento dell’occupazione, sull’ordine del 10 per cento, in tutti gli ambiti nei quali è articolato il gruppo. Quindi alla Spezia si prevedono altre 30 assunzioni circa. Qui, ricordiamo, vengono realizzati i missili anti nave (incluso il nuovo Teseo Mk2E e il nuovo Marte Er); l’attività si svolge in combinata con la sede di Aulla, dove avviene l’integrazione pirica. Alla Spezia verrà anche effettuata l’integrazione dei nuovi missili per la Marina Italiana. La crescita dell’occupazione viaggia in parallelo all’incremento degli spazi operativi. La nuova frontiera è costituita dall’acquisizione all’asta della palazzina di via Privata Oto che per molti anni, gestita dalla Camera di Commercio, ha svolto le funzioni di incubatore di imprese. A disposizione ci sono 1500 metri quadri; prevista la realizzazione di 70 ’nuove ’postazioni’: uffici, sale demo e multimediali e ambienti per lavoro di team.

"Mbda Italia - ha evidenziato Mariani - ha significativamente contribuito agli eccellenti risultati raggiunti nel 2022 dal Gruppo Mbda che ha ottenuto ricavi per 4,2 miliardi di euro e un nuovo record con circa 9 miliardi di euro di ordini acquisiti, che hanno portato il portafoglio ordini 22,3 miliardi di euro. Determinante, la componente Export con circa 6 miliardi di euro di contratti finalizzati e firmati all’estero (Emirati Arabi Uniti, Grecia, Medio ed Estremo Oriente) a cui l’Italia ha contribuito in particolare in Egitto, Kuwait e diversi altri Paesi del Medio Oriente".