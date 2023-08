Mazzini e il dialetto alle ’Notti al castello’

Diciassettesimo appuntamento delle ‘Notti al Castello’, al Castello San Giorgio, stasera alle 21.15, che si inserisce nelle celebrazioni del centenario dalla scomparsa di Ubaldo Mazzini. L’evento ‘Gamin Ubaldo Mazzini, un poeta, una Città. Serata dialettale in onore di Mazzini’ si sviluppa con un recital in vernacolo, in cui si spiegherà sinteticamente la poetica dialettale del Mazzini, con una particolare attenzione alle parole e ai modi di dire scomparsi dalla parlata odierna. Seguiranno recitate e musicate, a volte cantate, le poesie più o meno note dell’autore, se necessario con una traduzione in italiano. Il recital dal titolo ‘Quand’a éimo trèi gati de spezin’ ha come protagonista Pier Giorgio Cavallini, voce recitante in dialetto; Beppe Mecconi, voce recitante in lingua e Matteo Cremolini, alla chitarra. Le voci dialettali sono Sofia Cavallini, Mirco Maccione, Cesare Carrodàno e Roberto Battolini. L’ingresso è libero. Info allo 0187 751142.