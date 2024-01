Mazzanti presenta il suo libro ’M.C.’ da Liberi Tutti

Verrà presentato sabato, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘M.C.’ di Ferruccio Mazzanti (distribuito da Wojtek). Dialoga con l’autore Francesco Follieri. La domanda, nel romanzo è: se il mondo fosse un’azienda – la Cosmodemonic – e M.C. il suo capo idolatrato, che nessuno ha mai visto e che plasma i suoi dipendenti omologandoli, come ci piegheremmo, in cosa ci trasformeremmo? Saremmo precari, golem, tossicomani, finti-animali obbedienti, prostitute, schizofrenici ridotti a lottare per non finire in una piramide maleodorante di cadaveri: loro sono i protagonisti della Cosmodemonic. E se così deformati, trasformati, non fossimo neppure capaci di riconoscerci nelle nostre nuove sembianze, riusciremmo a descrivere ciò che la Cosmodemonic e M.C. hanno fatto di noi, sul nostro corpo, sulla nostra vita? Ferruccio Mazzanti scrive un romanzo-caleidoscopio osando l’assemblaggio più ardito tra generi, trame, stili e linguaggi.

L’invisibile e onnipresente M.C. è il grande specchio dove osservare la devastazione praticata dalla contemporaneità neoliberale sui nostri giorni e sulle nostre opere. Questo dell’autore – cofondatore della rivista ‘In fuga dalla bocciofila’ dieci anni fa – è il secondo romanzo, dopo quello uscito nel 2020, con cui ha esordito, ‘Timidi messaggi per ragazze cifrate’, per la stessa casa editrice. Laureato in Filosofia, si vanta con orgoglio, di aver lavorato come fattorino, magazziniere, falegname, guardia notturna, autista, parcheggiatore, scaricatore, marinaio, sondaggista, tuttofare e tanti altri impieghi non specializzati. L’appuntamento alla Spezia, nei locali di via Tommaso 49, con ingresso libero, è previsto per le 18.30. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando lo 0187 020576.

m. magi