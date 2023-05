Maxi sequestro di prodotti industriali

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia ha sequestrato 620 pannelli fotovoltaici, 1200 lampade, 50 tra pompe e motori elettrici, 50 boiler, 11.000 caricatori Usb, un macchinario industriale per la stampa sui tessuti, decespugliatori e motoseghe tutti bloccati per carenza nella documentazione di conformità CE e marcatura dei prodotti.

In particolare i decespugliatori e le motoseghe sono risultati pericolosi e avviati alla distruzione per impedirne la messa in commercio.

E’ il risultato dell’attività di controllo effettuata dai funzionari negli ultimi mesi ed è il frutto dell’analisi dei rischi messa in campo da ADM per individuare le merci potenzialmente non sicure. In base al tipo di difformità e di pericolosità dei prodotti gli importatori possono essere colpiti da sanzioni amministrative o essere denunciati all’autorità giudiziaria.