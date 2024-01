Maxi antenna in via Sant’Isidoro

Annunciata mesi fa, realizzata in questi giorni. A Follo si sta completando la realizzazione di una nuova maxi antenna. La nuova installazione è avvenuta in via Sant’Isidoro, nella zona industriale, a poche centinaia di metri da un’altro dispositivo, piazzato nei pressi del parco comunale. Molti i cittadini contrariati per la nuova antenna, così come l’opposizione ’Cittadini in Comune’. "A meno di un mese dalla presentazione in consiglio comunale di un documento praticamente inutile chiamato Regolamento comunale per gli impianti di teleradiocomunicazioni, ecco una nuova torre – dice il consigliere Sandro Bertoni –, ecco una nuova dimostrazione di attenzione e sensibilità dell’amministrazione Mazzi. Visto che in consiglio ha dichiarato che nel regolamento ci sono norme a garanzia della salute, lo dimostri".