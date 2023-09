Maxi antenna a Follo: Inwit e Tim presentano istanza al Comune

Un’altra maxi antenna a Pian di Follo. È quella che potrebbe ben presto essere costruita nella zona indistriale del borgo della bassa Val di Vara, a seguito dell’istanza presentata nei giorni scorsi da Inwit e Tim al portale suap del municipio follese. Il nuovo dispositivo finalizzato al potenziamento della rete di telefonia mobile dovrebbe sorgere in via San Isidoro, in un terreno privato situato nel cuore della zona industriale, a pochissime centinaia di metri di distanza dall’antenna che, oltre un anno fa, aveva creato forti polemiche, ovvero quella installata nei pressi del parco giochi e dello stadio comunale. Nell’istanza presentata dalle due società di telecomunicazione si fa riferimento all’installazione di un "nuovo impianto di comunicazioni elettroniche con potenza di antenna superiore ai 20W"; la presentazione della domanda ha fatto scattare le procedure legate alla conferenza dei servizi, con il Comune che ha avviato la fase di consultazione degli enti competenti per acquisire pareri e valutazioni sulla nuova installazione. La realizzazione del nuovo impianto di telecomunicazione ha ovviamente fatto storcere il naso a molti, soprattutto ai cittadini residenti nell’area adiacente alla zona industriale del paese, motivo che potrebbe spingere l’amministrazione comunale a chiedere alle due società di telecomunicazioni di valutare la possibilità – tuttavia ancora da verificare – di installare i propri dispositivi all’antenna costruita circa un anno fa nei pressi del parco comunale: una soluzione che eviterebbe la realizzazione di un nuovo impianto.

mat.mar.