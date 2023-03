Max Amazio suona al Terminus Cafè

Come ogni giovedì ecco un’altra tappa dei concerti jazz al Terminus Cafè. Stasera, nel locale di via Paleocapa, alle 21 è il turno di Bagaria Jazz Metropolitano. Si tratta di un progetto di Max Amazio che rappresenta un nuovo modo di proporre la sua musica con una formazione dal chiaro sound jazzistico, dimostrando rispetto per la musica afro-americana e lasciando ampio spazio alle contaminazioni, in particolare quella dalla musica mediterranea, e allo spirito free che il quartetto sa proporre. Già 5 gli album all’attivo: Rosso Pompeiano, Bagaria, Racconti, Jhaptal e Mbriacò. La line up vede Max Amazio alla chitarra, Aldo Milani al sax, Leo Badiali alla batteria e Andrea Cozzani al basso. Info e prenotazioni Terminus Cafè 0187 713210 o mail a [email protected]