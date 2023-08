Massacan Race Piccoli ’muratori’ a Follo: sfida di beneficenza

Un evento originale per ringraziare i muratori per il loro prezioso lavoro. Si chiama ’Massacan Race’ ovvero ’Corsa del Muratore’. E’ ideata dalla parrocchia San Martino di Piano di Follo con il patrocinio del Comune in omaggio al Santuario Nostra Signora della Guardia di Genova, dove avvenne l’apparizione della Madonna al pastore Pareto sul monte Figogna. Per costruire la cappella dell’Apparizione, il pastore Pareto e i suoi compaesani, hanno dovuto portare in cima al monte tutto quello che serviva per la costruzione. È una corsa non competitiva e di beneficenza. Tutti possono partecipare, dagli 8 anni in su. Ecco le categorie: portatori d’acqua per maschi 8-11 anni; apprendista manovale per maschi 12-15 anni (il percorso portando 2 secchi con un mattone pieno per un peso totale di 7,7kg). E via tutte le altre 7 categorie partecipanti alla sfida in base all’età e al sesso. L’appuntamento è per domenica 27 agosto. Sarà consegnato un ricordo di partecipazione a tutti e una targa al più veloce di ogni categoria. Ci saranno anche premi offerti dal “Birrificio del Golfo” Questo è il programma domenica 27 agosto: ore 17,30: benedizione dei muratori. Ore 18: partenza della competizione iniziando dalle categorie bambini. Dalle 19:3 apertura stand gastronomico. Alle 20:30: le premiazioni. Le iscrizioni devono essere fatte sul sito www.corsadelmuratore.it dove ci sono tutte le informazioni necessarie per partecipare all’evento.