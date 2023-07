Marziani al mare a ’Nuove Terre’

Dopo l’inaugurazione a Framura, ‘Nuove Terre’, il festival diffuso di Officine Papage, continua a Bonassola con ‘I marziani al mare’ stasera alle 21.30, in piazza Centro Croci. All’insegna della comicità d’autore con in scena, le irresistibili avventure di Mara e Alvaro Marziani, la copia caustica da un’idea di Nico Garrone, grazie alla penna irriverente di Alberto Severi e all’interpretazione di Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, per la regia di Nicola Zavagli. Lo spettacolo racconta le smanie di villeggiatura di una coppia di toscanacci, alle prese con una vacanza da sogno...alle spiagge bianche di Vada. Il pubblico li ha conosciuti nel primo capitolo della loro storia teatrale, ‘I Marziani’, ambientato in un condominio di periferia del 1963. Stavolta siamo nell’estate del 1973 e il mondo è cambiato, diventando improvvisamente più grande. La coppia marziana, vicina alla terza età, vive un’ultima stagione di confusa e disordinata felicità.

m. magi