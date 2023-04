Martina Salsedo al Sing Music Desk in concerto con ’roll the blues’

Dopo il grande successo dell’inaugurazione di sabato scorso (oltre 400 persone nell’arco dell’evento), questa sera nuovo appuntamento al Sign Music Desk di Ceparana (via Vecchia 179). A chi le domanda se preferisce il rock o il blues risponde sempre roll the blues! È Martina Salsedo, protagonista del concerto alle 22 (in precedenza già l’apericena). La blonde black, così come l’ha definita la Bbc, La Bionda dalla voce nera, a volte limpida, a volte sporca, così come l’energia del palco stimola e suggerisce. Collabora con alcuni tra i migliori musicisti da Ricky Portera (Stadio e Lucio Dalla) a Mimmo Camporeale (Vasco Rossi Band), Tolo Marton, Femi Temowo (Amy Winehouse), Jake Clammons (Bruce Springsteen e Street Band). Con lei sul palco i musicisti Sandro Paoli, Andrea Cozzani, Davide L’Abbate e Dario Carli. Dopo il live è prevista la jam session night. Info: 328 7671213.