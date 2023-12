Martina Riolino eletta nel consiglio direttivo a livello nazionale

Martina Riolino, presidente del gruppo Giovani imprenditori Fipe Confcommercio La Spezia è stata eletta all’interno del consiglio direttivo nazionale dei giovani imprenditori Confcommercio. Martina approda a questo traguardo con dodici anni di esperienza come imprenditrice, chef e titolare del ristorante vegano Origami nel centro storico della Spezia, oltre alla sua attività di formatrice e consulente di alimentazione vegetale e naturale per il settore alberghiero e della ristorazione. "Siamo orgogliosi che il talento e la voglia di fare di Martina sia stata riconosciuta anche dal consiglio nazionale – dichiara il presidente di Confcommercio La Spezia Vittorio Graziani –. Il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale e per poterlo svolgere è necessario che siano composte da persone di valore, interlocutori competenti e sensibili alle priorità delle imprese". Riolino ringrazia "la direzione spezzina, il presidente Vittorio Graziani e il presidente dei giovani Filippo Lubrano per la fiducia e l’autonomia che mi hanno accordato nel seguire le attività del gruppo nazionale dei giovani. Sono davvero contenta che l’impegno che ho dedicato in questi anni all’associazione, abbia portato ad un riconoscimento al di fuori della nostra provincia. E’ sempre più importante ampliare i propri orizzonti per riportare a casa non solo esperienze positive, ma anche idee innovative e prospettive che possano arricchire il nostro dialogo interno, con la speranza di ispirare nuovi progetti e di contribuire alla crescita della nostra associazione".