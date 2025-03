Martedì grasso al Circolo Fantoni

Sarà una chiusura di carnevale speciale quello programmato per stasera al Circolo Fantoni. Nella nuova sede della Galleria Adamello, il presidente Alberto Grassi ha preparato una festa intitolata ‘Mardi Gras soirée’, una apericena in musica con protagonista il violino di Claudio Galazzo e la voce di Dejanira. Un duo straordinario che ha spesso fatto emozionare, coinvolgendo i presenti con brani di grandissimi artisti come Battiato, Renato Zero, Morricone e tanti altri. L’appuntamento è fissato per le 20. "La partecipazione è gratuita per chi verrà mascherato – spiega Grassi – . Ah, e non vale una semplice mascherina sugli occhi". La specifica è d’obbligo, visto che chi sarà senza maschera dovrà invece pagare 30 euro per l’apericena. Successivamente, con ingresso alle 21, la festa è aperta liberamente e gratuitamente a tutti, mascherati e non. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero di telefono 0187 1780909 o inviando un messaggio via Whatsapp al 340 5839502.