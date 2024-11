Marmori racconta il Civico. Visita guidata post restyling. E domenica l’inaugurazione

Quale miglior conclusione di una visita guidata alla struttura condotta dall’esperto Andrea Marmori? Una giornata speciale, quella di ieri l’altro, terminata in modo particolare per autorità e comuni cittadini intervenuti al vernissage. Data storica, il 30 ottobre, per il rinnovato Teatro Civico. "Una serie di lavori mai fatti in passato – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini –. Il primo lotto, concluso lo scorso anno, ha riguardato l’efficientamento energetico dell’intero edificio, con l’intervento sull’involucro edilizio e la sostituzione degli infissi in legno, ottenendo così un risparmio energetico e un miglioramento estetico". Il secondo lotto di lavori, invece, ha riguardato la sostituzione delle poltrone, il restyling dell’allestimento interno con nuovi tendaggi e un bancone per la regia alla fine della platea. Dal punto di vista estetico le nuove poltrone sono in tessuto imbottito, ma con le fiancate in legno, finitura rovere, in accordo coi legni già presenti nel teatro (porte di accesso); il poggiabraccio è in tessuto imbottito sfilabile per facilitarne la manutenzione. Gli spazi riservati alle persone con ridotta capacità motoria rimangono inalterati (4 carrozzine). Il nuovo posizionamento ha consentito di migliorare lo spazio tra una fila e l’altra, migliorando notevolmente il comfort per gli spettatori. Inoltre sono stati rimossi i tendaggi in sala, alle finestre dei corridoi di accesso ai palchi e a quelle sul palcoscenico. Sono state sostituite le imbottiture delle sedie Thonet dei palchi, che hanno subito anche un trattamento antitarlo. Inoltre, tutti gli elementi in alluminio dei parapetti sono stati ripristinati e integrati. Infine, anche il soffitto dell’atrio e delle due gallerie, è stato ripristinato e ritinteggiato.

"Siamo orgogliosi di riaprire e restituire alla cittadinanza un Teatro Civico completamente rinnovato – dichiara Peracchini –, con una veste moderna e accattivante, perfettamente in linea con la storia e l’importanza che questa struttura riveste nella nostra città. Negli ultimi anni abbiamo investito oltre due milioni di euro per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e per altri interventi finalizzati al risparmio energetico. Oggi, concludiamo il lavoro di restyling, finanziato con oltre 700mila euro dalla Regione Liguria, che ha dotato il teatro di nuove poltrone, più comode ed eleganti, nuovi tendaggi e altri miglioramenti estetici. Nessuna amministrazione aveva mai investito nel teatro quanto la nostra: oggi scriviamo un capitolo importante della storia del nostro Teatro Civico e continueremo a farlo con cartelloni e spettacoli di altissima qualità".

I lavori sono stati realizzati da un raggruppamento di imprese formate da: Ares Line, Decima, Cmci Società consortile, Cemip, per un investimento complessivo di 779.572,64 euro, finanziati dal Fondo strategico regionale della Regione Liguria. Per l’occasione tre eventi speciali si aggiungono alla normale programmazione. Il nuovo sipario si aprirà infatti domenica, alle 21, con ‘Eravamo quasi in cielo’ di Gianfelice Facchetti; poi giovedì 7 novembre con Nicola Piovani, e infine domenica 15 dicembre (slittato da martedì 5 novembre) con ‘Pierino e il lupo’, condotto da Dario Vergassola e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Marco Magi