Marittimo morto, medici indagati Familiari ’assolvono’ i colleghi

Da una parte la scarsa illuminazione sul molo Italia sul quale avvenne l’incidente professionale, dall’altra l’imperizia medica consistita nel mancato adoperarsi dei sanitari nei confronti di un’emorragia interna rimasta inosservata. Sono le due cause che, secondo l’accusa, avrebbero concorso alla morte di Danilo Gallinella, ufficiale di macchina di un rimorchiatore, spirato il 13 febbraio del 2019, sei giorni dopo l’infortunio patito dal marittimo in orario notturno: mentre si stava adoperando per collegare al rimorchiatore Isola del Tino il cavo di alimentazione collegato alla ’torretta’ posta sul molo Italia, rimase con un piede fra la bitta e una cima che, andata in tensione, gli provocò gravissime lesioni. Di qui il ricovero in Ortopedia al Sant’Andrea dove si consumò la negligenza fatale: curato il piede, non venne accertata la lesione alla milza che fu alla base di un’emorragia interna rivelatasi causa l’arresto cardiaco. Sulla vicenda venne aperto un primo fascicolo, quello per la scarsa illuminazione del molo addebita al datore di lavoro: per tre dirigenti della Rimorchiatori riuniti venne chiesto il rinvio a giudizio, con parallela richiesta di archiviazione della posizione di sei medici a loro volta indagati. Contro questa di pronunciò il gip Fabrizio Garofalo disponendo l’imputazione coatta nei confronti di cinque sanitari (uno non era in servizio, come fatto rilevare dall’avvocato Pierpaolo Tiepidino). Ieri la costituzione dei familiari della vittima quali ’parti civili’. Assistiti dall’avvocato Carlo Rampi, lo hanno fatto nei confronti dei medici ritenendo che solo a loro vada addebitata la responsabilità del decesso del congiunto, ’assolvendo’ moralmente i colleghi della società marittima. Questi, difesi dall’avvocato Andrea Lazzoni, hanno chiesto il rito abbreviato. Rinviata al 19 giugno la discussione per valutare loro e l’imputazione coatta dei medici assistiti dall’avvocato Claudio Orlandi. Intanto sul molo Italia la luce è stata potenziata, a cura dell’Autorità portuale.

Corrado Ricci