Maris, incontro azienda-sindacati: "Pronto un piano di ristrutturazione" Prosegue il confronto tra sindacati e Maris per affrontare le criticità economiche e finanziarie della cooperativa in Liguria. Maris presenterà un piano di ristrutturazione per garantire la continuità aziendale. Sindacati e Maris istituiranno tavoli permanenti per monitorare la situazione e affrontare le problematiche specifiche. Sindacati preoccupati per il rischio di crollo del sistema cooperativo e le conseguenze per i lavoratori.