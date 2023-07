Mario Biondi ospite a Moonland Notte bianca nel centro storico per il ’compleanno’ della città

Una lunga notte di note, luci accese e negozi aperti per festeggiare quello che da qualche anno è diventato il compleanno di Sarzana. Da quando cioè è stata scoperta la bollacon la quale Papa Paolo II sanciva la nascita della città che compie 558 anni . Domani, venerdì, 21 luglio nel rispetto di ogni festa ci sarà tanto divertimento nelle vie del centro storico che eccezionalmente fino alle 2 del mattino potranno essere animate dalla musica dei locali. Ovviamente non manca il regalo che in questa occasione sarà il concerto di Mario Biondi allestito in piazza Matteotti. La performance dell’artista siciliano, in programma alle 21, chiude di fatto il programma della quinta edizione di Moonland Art Festival ed è a ingresso libero. La rassegna è stata molto seguita e domani sera la piazza presenterà un’altra volta uno splendido colpo d’occhio. "Moonland - spiega l’assessore Giorgio Borrini - rappresenta un successo non sono soltanto per le migliaia di persone che hanno riempito piazza Matteotti questa settimana ma anche per la promozione che garantisce a Sarzana come città viva, di grandi eventi e concerti. Dall’anno scorso abbiamo deciso di legare ancora di più il Festival alla città grazie a Mario Biondi".

Per una notte dunque ci sarà uno strappo alle regole: la giunta ha infati concesso la deroga al limite orario per lo svolgimento di musica fino alle 2.00 di notte autorizzando inoltre la concessione a titolo gratuito ai locali che offriranno spazi di intrattenimento nelle vie e nelle piazze cittadine. Dal tardo pomeriggio dunque il tradizionale aperitivo si prolungherà nella cena nei tanti ristoranti e pizzerie aperte che proporranno menù dedicati alla Notte Bianca, l’occasione di un acquisto nei negozi che rimaranno aperti ma anche semplicemente per una passeggiata in compagnia di tante altre persone perrespirare aria di festa. La Notte Bianca infatti rappresenta una preziosa occasione sotto l’aspetto turistico e commerciale. "Sulla scia degli anni scorsi - prosegue Luca Ponzanelli assessore al commercio - siamo pronti per la consueta grande festa dedicata al compleanno della nostra città con un artista di rilievo internazionale, musica dal vivo lungo le vie del centro e la cornice dei negozi aperti. Lavoreremo perché il format della Notte Bianca venga ulteriormente implementato e diventi una costante con appuntamenti ripetuti durante l’estate sarzanese".

Massimo Merluzzi