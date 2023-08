’Marie’, la storia di un’avventura

‘Marie’ è la storia di una grande avventura. Perché Marie Curie non è stata solo una scienziata immensa e pioniera dell’emancipazione femminile, ma è stata un’avventuriera, un’esploratrice nel vero senso della parola. Stasera, in prima regionale (di e con Silvia Elena Montagnini, nella foto) va in scena – per il festival Nuove Terre – uno spettacolo dedicato ad una donna che ha navigato in mari di pregiudizio, scalato montagne di difficoltà, scegliendo sempre la sua rotta con dedizione alla scienza e un grande amore verso la natura e l’essere umano. Lo spettacolo in forma di monologo racconta lo spaccato storico dei primi del 900, periodo in cui il positivismo alimenta la speranza e la scienza è baluardo dell’evoluzione del genere umano. In questo contesto si colloca Maria Sklodowska, giovane polacca che con le sue sole forze e un grande uomo di fianco, riesce a fare una scoperta che rivoluzionerà il mondo a venire.

m.magi