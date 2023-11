Maria e il figlio al teatro Astoria

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale lericina dedica al tema uno spettacolo teatrale che andrà in scena alle 21 al Teatro Astoria dal titolo “Figlio non sei più giglio”. Prendendo spunto dalla famosa lauda “Il pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, l’autrice dello spettacolo, Stefania Porrino, delinea in questo monologo la figura di una donna moderna, Maria, interpretata da Daniela Poggi, che vive anch’essa il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di violenza su una donna, su una madre che, come sua madre, è portatrice di vita. Per esaltare l’impatto emotivo dell’esperienza di Maria, al testo in prosa si intrecciano le musiche di Mariella Nava (nella foto). Il ricavato dello spettacolo andrà a finanziare una serie di incontri ed approfondimenti in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, sul tema della violenza di genere dedicati a ragazzi ed adulti. Lo spettacolo è fuori abbonamento ed i biglietti sono disponibili al costo di 25euro, su prenotazione al botteghino del teatro Astoria al 3485543921.