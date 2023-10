"Margherita Bracco, Lerici: Insegnante, benefattrice e cittadina onoraria"

Grande cordoglio a Lerici per la scomparsa di Margherita Bracco, insegnante, cittadina onoraria e benefattrice del Comune del golfo che con la sua opera ha lasciato tracce indelebili. La donna ha dedicato il proprio tempo e ingenti risorse alla cura umanitaria e culturale della comunità lericina: negli ultimi anni si ricordano la donazione di un’autoambulanza attrezzata alla pubblica assistenza di Lerici e il restauro del fonte battesimale della chiesa di San Francesco d’Assisi a Lerici. Anche in questi ultimi mesi la Bracco stava sostenendo più che attivamente l’integrale rinnovamento e ristrutturazione della casa di cura lericina Pax et Bonum. Esponente di rilievo del Lions Club, lo scorso maggio era stata insignita dell’onorificenza Melvin Jones Fellowship, per il suo esemplare sostegno al Lionismo. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Francesco.