Mare e borghi sulla Strada del vino "È il grande sogno di fare sistema"

Sarebbe il completamento perfetto di un percorso iniziato da qualche anno, da quando il Comune di Luni ha iniziato a studiare soluzioni condivise per trasformare le risorse del territorio in un turismo di qualità e soprattutto di continuità. Non più uno ’spot’ ma un progetto costante in grado di collegare la piana alla collina. Ecco che le ’Strade del vino’ che vedono il Comune di Luni al centro della scena rappresenta una nuova casella in un quadro molto più ampio. "Abbiamo iniziato a dipingerlo – ricorda il sindaco Alessandro Silvestri – diversi anni fa, quando è stato finalmente chiaro che l’area archeologica di Luni dovesse essere maggiormente valorizzata. E così grazie a tutti gli enti e soggetti interessati è nata la passerella di collegamento che ha alzato i numeri delle visite al sito archeologico ma anche nelle altre località. E così a ruota sono arrivate le altre importanti iniziative".

La Strada del vino sarebbe il proseguimento del grande sogno di riuscire davvero a fare sistema. "Il turismo – prosegue – deve mettere in evidenza le peculiarità di ogni zona. E un percorso che grazie al vino riesca a far visitare borghi, paesi, città e offrire a tutti la possibilità di mettersi in mostra è una grossa opportunità che va adeguatamente sfruttata. Quindi significa che sull’idea convidisa è necessario fare squadra e lavorarci con grande attenzione, nell’ottica di una valorizzazione generale e non soltanto di un Comune". E per questo ’Liguria da bere’ non è stata soltanto una tre giorni di festa e promozione ma l’anteprima di un grande progetto che già dal 2024 inizierà a gettare le basi individuando il Comune di Luni come ente capofila.

La partecipazione del Comune con un proprio stand e ben otto aziende vinicole del territorio alla rassegna spezzina ha rappresentanto per il territorio lunense il biglietto da visita anche per ribadire l’importanza della realizzazione della Strada dei Vini Dop dei Colli di Luni. Iniziativa ambiziosa supportata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e Gal Provincia della Spezia. "Questa manifestazione – ha spiegato l’assessore al turismo dell’ente lunense Barbara Moretti – ha rappresentato una vetrina d’eccellenza per il nostro Vermentino doc Colli di Luni, una realtà in continua espansione che ci vede protagonisti in Liguria in termini di produzione e qualità. La particolarità e la forza dello stand dedicato alla Città di Luni è quella di promuovere e valorizzare arte, cultura e tradizioni del suo territorio. Tutte peculiarità che sono alla base del prestigioso e ambizioso progetto della Strada del Vino che vedrà proprio il Comune di Luni protagonista, in qualità di coordinatore e capofila".

Massimo Merluzzi