Marco Ursano ospite di 'Incontri con gli autori' a Spezia, presenta 'Homo Pandemicus' e 'Anni Collaterali'

Lo scrittore e giornalista Marco Ursano sarà ospite dell’associazione Posidonia alle Grazie, stasera, alle 21, nel corso della rassegna estiva ‘Incontri con gli autori’ ai giardini di via Libertà. Lo spezzino ha al suo attivo numerosi romanzi, è stato finalista del premio ‘Orme Gialle’ di Pontedera presieduto da Carlo Lucarelli e il suo racconto ‘Franco Serantini’ è stato inserito nell’antologia Vituperio delle genti a cura di MdS Editore di Pisa. Il suo ultimo lavoro, nato come monologo teatrale e trasformato poi in romanzo, è ‘Homo Pandemicus’, cronaca dei mesi e delle fasi della pandemia attraverso lo sguardo di un uomo comune. Si parlerà anche del romanzo precedente, ‘Anni collaterali’: la città è Spezia e i cittadini stupefatti sono gli spezzini che, con il protagonista Edipo, animano questo romanzo che tratta amicizia, amore, politica. Ursano sarà intervistato da Francesca Domenici, animatrice del gruppo di lettura Tea for book..