Maratona a colpi di emendamento. L’approvazione dopo ventisei ore

Una battaglia durata oltre 26 ore e terminata come da copione 19 a 12. Passa col voto della maggioranza il nuovo Piano sociosanitario della Liguria. Ieri, l’approvazione dopo una lunga guerra a colpi di ordini del giorno delle minoranze: ottanta quelli presentati, uno solo approvato. Tra le linee di indirizzo del piano, l’attivazione di Case di Comunità per l’erogazione di servizi, anche di telemedicina e tele-assistenza, con equipe multi professionali e in rete con gli ospedali di comunità. In Liguria sono previste 32 Case di Comunità e 11 Ospedali di Comunità. Le centrali del 118 diventano tre, e sarà attivato il numero unico 116117 per le cure mediche non urgenti e per tutte le prestazioni sociosanitarie a bassa intensità assistenziale. Un’approvazione destinata a lasciare lunghi strascichi polemici. Per Davide Natale consigliere Dem spezzino, "quello che rimane è un Piano sociosanitario in cui non c’è nessuna misura per combattere il problema delle infinite liste d’attesa, e non esiste una politica per il personale sanitario carente. Un piano che, se non farà danni, è solo perché non vi è scritto nulla. Abbiamo tentato di intervenire sul San Bartolomeo con la richiesta di farne un ospedale di elezione per la chirurgia, ma abbiamo trovato un muro. Non è stato possibile neanche mantenerlo come ospedale di comunità, visto che, una volta realizzato il nuovo Felettino, sarà questo ad assorbire la funzione". Caustico anche Roberto Centi, della Lista Sansa, per il quale "il ricorso alla ‘tagliola’ da parte della maggioranza di centrodestra è stato un atto gravissimo: in pochi minuti hanno deciso di cancellare tutto il piano su cui avevamo lavorato mesi in Commissione Sanità, sottoponendoci un piano nuovo da 186 pagine, mai letto prima". A parlare di "Piano ambizioso e coraggioso, di cui la nostra sanità ha bisogno" è il presidente regionale Giovanni Toti, mentre per l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola,

"il parere favorevole del consiglio regionale conferma alcuni aspetti particolarmente positivi tra cui il rafforzamento dell’offerta territoriale, una sempre maggiore presa in carico individualizzata e un ulteriore salto di qualità nella direzione della digitalizzazione. La grande sfida è il potenziamento della medicina territoriale per liberare gli ospedali e dedicarli all’alta complessità. Le principali innovazioni introdotte dal piano sono il concetto di ‘One Health’, la nuova vision del territorio, il ruolo dei distretti, il nuovo sistema informativo e lo sviluppo della tecnologia digitale nella sanità, il potenziamento della rete ospedaliera e la ridefinizione della mission delle strutture".

mat.mar.