"Maralunga, no a resort di lusso"

L’amministrazione lericina è "assolutamente contraria" alla realizzazione di nuovi immobili residenziali o ricettivi a Maralunga. Il sindaco Leonardo Paoletti è perentorio riguardo alla possibilità che nell’area dove ore sorge il campeggio venga realizzato un resort di lusso. Un luogo magnifico, con le terrazze a uliveto, la vista sulla caletta e le ultime piazzole delle tende che confinano con la scogliera. Scendendo le scalette che portano direttamente al mare si può vedere il castello di San Giorgio da una prospettiva poco comune, in cui colpisce, fra la base della fortificazione e il mare, il verde della macchia mediterranea. Non è difficile immaginare come un posto così possa risvegliare lo spirito imprenditoriale di qualcuno, pronto a sfruttare la bellezza del contesto per realizzare un resort di lusso. Tanto più che il campeggio risulta temporaneamente non in attività e al cancello verde che delimita la sua struttura è appeso un cartello con la scritta ’chiuso’. Il progetto della grande struttura ricettiva a cinque stelle, che comporterebbe un incremento dei volumi degli immobili, non vedrà però mai la luce. Il placet della commissione paesistica, come sottolinea il sindaco Paoletti, è un fatto estraneo all’amministrazione. "Per realizzare nuovi edifici a Maralunga occorre una variante al piano urbanistico, quando ci perviene una richiesta di questo tipo noi la archiviamo perché non riteniamo sia giusto perseguire progetti di questo tenore per quel territorio.

Il primo cittadino, per quel lembo di terra a picco sul mare, ha in mente un diverso tipo di valorizzazione. "E’ un luogo dove deve tornare protagonista la natura. La tematica ambientale - rivendica Paoletti - è stata il focus della mia esperienza amministrativa, un’architrave per cui sono passati tantissimi provvedimenti ed iniziative, tra i quali l’adesione all’accordo di partenariato Pelagos, la condivisone di obiettivi con realtà ambientaliste di livello mondiale quale Sea Shepherd e l’attuazione della raccolta domiciliare che ha portato Lerici a essere tra i primi comuni nel riciclo dei rifiuti. Anche sulla questione di Maralunga, manterremo questa rotta ben salda".

